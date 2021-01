Al via il concorso dell'EFSA per combattere la disinformazione alimentare

L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e la comunità Alumni dell’Istituto Europeo di Tecnologia danno il via a un concorso per l'ideazione di soluzioni di intelligenza artificiale volte ad individuare le informazioni fuorvianti e false in campo alimentare.





L’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare la disinformazione su larga scala e salvaguardare la credibilità delle informazioni sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi nell'UE. Le prime cinque soluzioni selezionate saranno presentate durante la premiazione online che si terrà venerdì 19 marzo.





Il team vincitore riceverà un premio di 7000 euro, la seconda e terza soluzione otterranno rispettivamente 6000 e 5000 euro, e la quarta e la quinta 3500 euro ciascuna. Il termine ultimo per la partecipazione alla competizione è il 28 gennaio.