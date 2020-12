Via libera al completamento della rete idrica di Chilivani

«Questo intervento si inserisce nel quadro più ampio di quelli che l’Egas sta mettendo in campo in tutta l’Isola per rendere le reti idriche e fognarie sempre più efficienti - commenta il presidente dell’Ente, Fabio Albieri. – L’obiettivo è dare risposte concrete a tutte le comunità senza trascurare le esigenze di nessuno, nel rispetto del diritto di ogni cittadino ad avere un servizio idrico adeguato».

L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per il completamento della rete idrica di Chilivani nel Comune di Ozieri. A disposizione ci sono 300 mila euro di fondi regionali che permetteranno al Gestore Abbanoa di ultimare in breve tempo i lavori e garantire così il servizio idrico a tutti i residenti della frazione.