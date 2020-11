Cronaca Alghero: incidente in via Degli Orti - Un ferito trasportato in ospedale (video)

Due auto sono entrate in collisione stamane in via degli Orti, all'altezza dell'incrocio con la via Aldo Moro. Uno dei conducenti è stato portato in ospedale da una ambulanza del 118 ma le sue condizioni non vengono definite gravi. L'altra auto era condotta dall'ex sindaco Mario Bruno uscito illeso dallo scontro. Sul posto la Polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente anche per accertare eventuali responsabilità. Oltre ai Vigili Urbani erano presenti 2 ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di via Nuoro.