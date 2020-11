Spaccia eroina a una donna: arrestato un algherese

I militari, quindi, intervenivano accertando come la dose, oggetto di scambio tra i due, fosse eroina. Contestate le sanzioni amministrative quale consumatore di sostanza stupefacente nei confronti della donna, gli agenti delle Fiamme Giallei procedevano alla perquisizione personale e domiciliare del soggetto, scoprendo, occultati in 19 dosi, pronte per essere smerciate, ulteriori 4 gr. di sostanza stupefacente di tipo eroina, oltre ad una notevole quantità di materiale da imbustamento, bilancini di precisione e 49 proiettili calibro 6,35, rinvenuti, questi ultimi, nelle immediate adiacenze dell’abitazione del soggetto.





Sentito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Sassari, i finanzieri procedevano all’arresto dello spacciatore conducendolo ai domiciliari presso la propria abitazione. Al termine del giudizio per direttissima, veniva convalidato l’arresto e confermata la misura degli arresti domiciliari. L’attività svolta testimonia il costante impegno del Corpo nell’azione di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti su tutto il territorio della provincia sassarese.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari ha ulteriormente intensificato le misure volte alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Alghero, acquisita la notizia, intraprendevano un servizio di pedinamento nei confronti di un soggetto, un uomo di mezza età nativo di Alghero, documentando uno scambio di dosi di stupefacente, avvenuto in pieno giorno nel centro cittadino, tra lo stesso ed una donna algherese.