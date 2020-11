Cronaca Sassari: amante del verde evade dai domiciliari per rubare in una azienda florovivaistica

I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza per i reati di evasione, furto e lesioni colpose pluriaggravate M.C., sassarese di 28 anni. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, si era introdotto in un vivaio sulla Buddi Buddi asportando alcune piante. All'arrivo dei militari ha tentato di fuggire a bordo di un ciclomotore alla cui guida c'era un suo amico. Veniva però bloccato da un dei carabinieri che nella circostanza cadeva procurandosi lievi ferite. Ma non è finita : il giorno dopo i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione senza trovarlo ed è attualmente ricercato.