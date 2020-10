Sassari: 75enne colpisce con l'ombrello l'autista che lo invitava a mettere la mascherina

Per tutta risposta il 75enne lo ha preso a ombrellate procurandogli lesioni fortunatamente lievi per 5 giorni di cure. Ora i carabinieri della stazione di Sassari hanno concluso gli accertamenti e lo scorbutico pensionato, peraltro già noto alle forze dell'ordine, si è beccata una denuncia penale per aver colpito l'autista e una sanzione amministrativa per non aver indossato la mascherina.

Dovrebbe trovarsi nell'età del buon senso e della ragionevolezza ma evidentemente per un pensionato sassarese il brutto carattere è prevalente perfino sull'età avanzata. L'uomo si trovava su un bus dell'A.T.P. di Sassari, non indossava la mascherina, e l'autista lo ha giustamente ripreso invitandolo a metterla.