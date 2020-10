I volontari de "La via della felicità" al lavoro a Is Mirrionis

Lo possiamo osservare ovunque, nei grandi come nei piccoli centri, nelle chiese come nelle associazioni laiche, animate da un unico scopo: aiutare tutti senza distinzione di razza, credo o colore della pelle. L’aiuto può essere dato in tanti modi, non necessariamente deve consistere in beni materiali, cibo, soldi. Molte volte una visita ad una persona sola, un messaggio un sorriso o un saluto fatto con il cuore, fanno più di tante “cose”.





“Un essere è di valore nella misura in cui può essere di aiuto agli altri” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, autore del libro “La Via della Felicità” Guida basata sul buon senso per una vita migliore. I volontari della Fondazione “La Via della Felicità” ispirandosi ai 21 precetti contenuti in questo semplice e prezioso libro, sono costantemente impegnati a diffondere valori basati sul buon senso che se messi in pratica da tutti, cambierebbero da soli la vita nel pianeta.





“Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”, così scrive l’autore nell’ultima pagina del libretto che i volontari nella serata di martedì 27 ottobre hanno distribuito gratuitamente alle persone e nei negozi dei quartieri di San Michele e Is Mirrionis a Cagliari.

Credere nelle proprie idee ed impegnarsi costantemente per realizzarle è una caratteristica delle persone coerenti e integre. Lo fanno senza clamore in tanti e tutti i giorni. Operano e aiutano, senza chiedere niente in cambio. Sono un esercito di migliaia di volontari e volontarie che nella società fanno la differenza impegnandosi a fare andare le cose per il verso giusto, nonostante tutto e tutti.