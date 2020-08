Cronaca Bimbo di 3 anni rischia di annegare a Bosa

Non destano preoccupazione le condizioni del bimbo di 3 anni trasportato dall'Elisoccorso dalla spiaggia di Bosa all'Ospedale Civile di Sassari con evidenti sintomi di annegamento. Il drammatico episodio si è verificato nel primo pomeriggio di martedì quando il piccolo che in quel momento stava facendo il bagno in mare a breve distanza dalla riva manifestava forti difficoltà a respirare, aveva probabilmente ingerito dell'acqua ed era entrato in una crisi di soffocamento. L'immediato intervento di una unità medica del 118 di Bosa e il successivo trasferimento d'urgenza nell'Ospedale civile di Sassari con l'Elisoccorso hanno scongiurato una tragedia . Da informazioni del nosocomio sassarese si apprende che il bambino è fuori pericolo.