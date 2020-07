Vertenza Geco di Magomadas: l'avvocato difensore chiede il dissequestro

Questa mattina, il legale della GECO, l'avvocato Danilo Mattana, ha depositato una richiesta di riesame al Tribunale di Oristano per una nuova valutazione rispetto a quanto disposto dal GIP che nei giorni scorsi ha disposto il sequestro dell'impianto.







Il difensore dell'azienda di Magomadas ha inoltre presentato un’istanza al Pubblico Ministero per il dissequestro dell’impianto di lavorazione degli inerti dal momento che è attivo dal 2003 e non è in alcun modo collegato con la lavorazione dei fanghi e con la produzione dell’ammendante.







Altra richiesta quella di poter accedere agli uffici e portare avanti le pratiche amministrative, inoltre è stato richiesto ancora di garantire l’accesso della vigilanza e sono state presentate ulteriori istanze più tecniche per ridurre al minimo l’usura dell’impianto e dei materiali attualmente presenti.







Il contenziosi in atto sta determinando forti tensioni di ordine sociale in quanto la chiusura dell'impianto provoca ricadute sociali piuttosto serie per 150 lavoratori, tra personale alle dipendenze dirette e quello dell'indotto.