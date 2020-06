I furbetti del reddito di cittadinanza in Sardegna: la Guardia di Finanza ne scopre 731

Il provvedimento adottato dal Governo per combattere la povertà, il reddito di cittadinanza, per la sua complessità e dimensione non poteva non creare anomalie e situazioni decisamente particolari.







Non è un caso che la Guardia di Finanza abbia individuato in Sardegna ben 731 persone che non ne avevano titolo.



Tra questi 52 ambulanti. La Fiamme Gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno svolto un lavoro ri ricerca e approfondimento a dir poco imponente riuscendo a risalire a un numero piuttosto consistente di persone che non avevano titoli per beneficiare del supporto di assistenza sociale e che hanno incassato indebitamente circa 170 mila euro.







Per quanto riguarda i 52 ambulanti , 23 sono stati individuati nella provincia di Cagliari, 10 a Sassari, 10 a Oristano e 9 a Nuoro.



Le somme incassate dai 731 non aventi titolo saranno ora recuperate dall'Inps ai quali la Guardia di Finanza ha trasmesso apposita segnalazione.



Tutti inoltre sono stati denunciati per aver percepito, anche in maniera fraudolento, falsificando dichiarazioni e omettendo particolari, il sussidio.