La carovana del Sorriso allarga la Famiglia e sbarca a Zanzibar

Marco Pugliese, torinese e zanzibarino di adozione aderisce a La Carovana del sorriso e porta in dote #zanzibarHelp un programma di aiuto alimentare al popolo di Zanzibar. #zanzibarHelp è nato il 6 aprile 2020 per assistere e assicurare alimenti di base come zucchero, riso, farina, fagioli alle famiglie di estrema povertà a Nungwi, villaggio di 3000 famiglie all'esterno nord dell'isola.







A collaborare nel progetto si sono aggiunti spontaneamente 4 volontari italiani e 3 zanzibarini gli unici ad ottenere un salario minimo e cibo al bisogno.



A tutto questo, il progetto ha aggiunto la costruzione di alcune vasche nuove di cemento per la raccolta dell'acqua pulita, 5 in un mese dando la possibilità a migliaia di persone di ottenere acqua pulita e sicura.







''Sono felice di accogliere in carovana Marco e la sua ciurma con un cuore grande, la loro entrata dimostra che il bene è un contagio positivo capace di unire grazie a denominatori comuni'', è stato il commento commosso di Beppe Mambretti Presidente e fondatore del sodalizio.







Da parte di Marco Pugliese non è mancato il ringraziamento ''Fare parte di Carovana è un privilegio vero, mi affaccio su una realtà in Tanzania che mi affascina molto, Carovana e Beppe Mambretti sono un appoggio morale e professionale solido per continuare il percorso a Zanzibar e cominciare a sbirciare la missione in Tanzania".

Da ricordare che con l'iniziativa benefica collabora attivamente Monica Pulina, consigliere comunale algherese.