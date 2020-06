La ventesima edizione del Grand Prix Corallo Alghero non si farà

L'evento, previsto per il prossimo 11 luglio, non può essere confermato per gli effetti determinati dalle disposizioni governative.







Rammarico del presidente Costantino Marcias: “Per festeggiare al meglio i ventanni del Grand Prix Corallo avevamo previsto, insieme al nostro ideatore Nicola Nieddu e al direttore artistico Toto Torri, un cast di primissimo livello – ha detto – purtroppo con l'emergenza sanitaria in corso, non è possibile organizzare al meglio un evento come il nostro".