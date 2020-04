Fondazione Centro Serrvizi alla Persona: donate a 4 ospedali macchine per l'ozono terapia

“Tra le attività della Fondazione, incentrate sull’assistenza sanitaria e sociale, c’è il sostegno alla ricerca sanitaria, che è per noi uno scopo prioritario e statutario”, dice Pier Sandro Scano. “Abbiamo perciò ritenuto doveroso fare la nostra parte in questo momento così difficile per la nostra comunità. La donazione delle 4 macchine, che consentono prestazioni innovative e potranno essere utilizzate per numerosi altri trattamenti una volta passata la pandemia, ha lo scopo di dare un ulteriore supporto alle metodiche attualmente in uso.





L’ozono è un potente anti-patogeno verso virus e batteri e può essere utilizzato sia come trattamento sanitario che come disinfettante e igienizzante di ambienti. La scelta degli Ospedali è stata fatta in base a un criterio territoriale, quindi Nord, Centro e Sud Sardegna, mentre una quarta macchina arriverà a San Gavino, cioè nel territorio dove la nostra Fondazione opera principalmente. Ringrazio l’ATS per il supporto che ci ha fornito in questa occasione e mi auguro che la Fondazione contribuisca così ad accelerare il superamento di questa emergenza ”, conclude Scano.





Si tratta di una macchina ospedaliera per Ozono terapia per uso medico e di ricerca, caratterizzata da massima versatilità di impiego e dalla possibilità di personalizzare la miscela gassosa calibrandola alle differenti esigenze cliniche. Il generatore di miscela Ossigeno Ozono è gestito da un microprocessore controllato da un fotometro a doppia lettura che permette l’utilizzo sistemico e garantisce la precisione assoluta dell’erogazione prescelta nell’intera scala delle concentrazioni disponibili.









La personalizzazione del trattamento, eseguita esclusivamente da personale medico, è garantita dalla possibilità di selezionare e variare la concentrazione di ozono e di ossigeno della miscela in base alle necessità. Medical 95 si è dimostrata particolarmente efficace per altri trattamenti clinici. Per fare alcuni esempi, come attivatore circolatorio, antinfiammatorio, antiossidante, antidolorifico e immunomodulante, nel trattamento di herpes, osteoporosi, cardiopatie e recupero post infarto, artrosi, demenza senile, reumatismi e artrosi, complicazioni post chirugiche. Una volta terminata l’emergenza, le macchine resteranno quindi negli Ospedali per essere utilizzati contro altre patologie.

Quattro macchine ospedaliere per Ozono Terapia arriveranno nei prossimi giorni in altrettanti Ospedali della Sardegna. I 4 “Medical 95 CPS”, questo il nome tecnico, sono una donazione della Fondazione di Villamar “Centro servizi alla persona”, con l’obiettivo di aiutare a fronteggiare l’emergenza Covid19. Gli Ospedali destinatari della donazione, che ha un valore economico di circa 80mila euro, da parte della Fondazione presieduta da Pier Sandro Scano, sono il Santissima Trinità di Cagliari, Nostra Signora di Bonaria di San Gavino, San Francesco di Nuoro e Santissima Annunziata di Sassari.