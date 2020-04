Alghero: avviso per l’elenco delle attività per i "buoni spesa"

Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando il modulo di domanda pubblicato nel sito istituzionale all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it – servizi al cittadino – bandi avvisi graduatorie, compilato e firmato, indicando obbligatoriamente nella busta contenente l’allegato, o nell’oggetto della mail, “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – EMERGENZA COVID-19”, da far pervenire tramite PEC o mail ordinaria al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it o all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero se consegna a mano . Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l’elenco dei soggetti accreditati presso cui i cittadini potranno utilizzare i buoni spesa. A margine dell'avviso va segnalato che trattandosi di situazioni di assoluta emergenza era lecito attendersi procedure di emergenza e non quelle della burocrazia ordinaria che renderà tutto più complicato con inevitabili ritardi.

Gli esercenti interessati devono: essere iscritti alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al dettaglio: ipermercati; supermercati; discount di alimentari; mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; prodotti surgelati; produttori diretti di prodotti agricoli e ittici; farmacie e parafarmacie; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; possedere i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps/Inail) ed il pagamento di imposte e tasse; disporre di un conto corrente dedicato; possedere i requisiti per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione elettronica con la scissione dei pagamenti; indicare il luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico.