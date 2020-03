Sorso lancia "spesasospesa" - Entro il 2 aprile le adesioni

Come funziona : #spesasospesa prevede una donazione presso gli esercizi commerciali di beni a lunga conservazione da recapitare a chi, a causa del Covid-19 e del prolungato fermo lavorativo, vive una situazione di disagio economico. Alle attività commerciali è richiesto di aderire attraverso l’allestimento, all’interno dei propri locali, di un punto di raccolta dove ogni cliente, una volta terminati i suoi acquisti, potrà lasciare una piccola donazione di beni di prima necessità. La donazione potrà anche essere effettuata da casa da coloro che effettuano acquisti online o effettuano ordini telefonicamente.





Gli esercizi commerciali che desiderano aderire al progetto possono rendere nota la loro disponibilità telefonicamente o via mail ai seguenti contatti: Ufficio commercio: 079 3392397; gpisano@comune.sorso.ss.it o Polizia Municipale: 079 3392374 - poliziamunicipale@comune.sorso.ss.it La conferma della disponibilità dovrà pervenire ENTRO LE ORE 14:00 del 02 APRILE 2020 congiuntamente all’indicazione dei seguenti dati: ragione sociale aziendale, indirizzo, contatti (telefono ed e-mail), tipologia di esercizio e categoria di prodotti disponibili.









Dopo la raccolta delle adesioni, l’Amministrazione divulgherà (attraverso i social e tramite i canali istituzionali del Comune) una lista, completa di indirizzi e riferimenti, degli esercizi #spesasospesa pubblicizzando le attività interessate. Gli esercizi aderenti riceveranno una locandina realizzata ad hoc, da affiggere all’ingresso dei propri locali, per informare i clienti sulla possibilità di offrire il proprio contributo e saranno coinvolte in tutte le prossime iniziative promozionali legate al progetto.

Ai cittadini viene chiesto di aderire all’iniziativa con un piccolo gesto di generosità acquistando e donando, presso i punti di raccolta, beni a lunga scadenza, (es.: pasta, latte, zucchero, legumi, tonno, pelati, biscotti, bevande, alimenti per infanzia, prodotti per la cura e personale) che saranno recapitati a domicilio alle famiglie che in questo momento versano in condizioni di difficoltà grazie ai servizi messi a disposizione dalla Protezione civile.