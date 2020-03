Sassari: la solidarietà contro il virus - Crescono le iniziative di sostegno

I beni di prima necessità acquistabili sono aceto, acqua, alimenti per neonati e bambini, alimenti senza glutine, bagnoschiuma, biscotti, caffè, camomilla, carne in scatola, cioccolato, dentifricio, detersivi, farina, fette biscottate, formaggini, latte, legumi, merendine, olio di oliva e di semi, pannolini per neonati, passata di pomodoro, pasta, pomodori pelati, prodotti per l’igiene personale e della casa, riso, sale, sapone, shampoo, succhi di frutta, te, tonno e zucchero.

Da lunedì 30 marzo aderiscono all’iniziativa gli esercizi Crai di via 4 novembre 18, piazza Lago di Baratz 2, via Era 52, viale Sicilia 3, via Florinas 8, via Grazia Deledda 181, viale Trieste 2e, via Monte Grappa 43; di Eurospin nella zona industriale Predda Niedda strada 11, via Verona, via delle Conce 25; la Piazzetta di Nonna Isa; la Cobec di Cortesantamaria, in via Coppino, via Pascoli, 16, via Baldedda, 9, via Chiarini, 5, via Gorizia, viale Trento, 3, via degli Astronauti, 3, via Carbonazzi, 14, via Oriani, 8, via Diaz, 16/a-c, via Asproni, 14, via Madrid , via Copenaghen, 8, via Ariani e via Pasella a LI Punti, via Murenu, 10 a Ottava, oltre ad altre sedi presenti in altri Comuni. Conad: via Gramsci, via Budapest (nel centro commerciale Monserrato), via Amendola, Conad sapori e dintorni via Cavour e Conad via Colombo.