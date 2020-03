Botte per tutti: una famiglia di marocchini aggredisce i Carabinieri





Il figlio minacciava con un coltellaccio la madre, perdeva sangue dalle braccia, sembrerebbe per una azione di autolesionismo, ed era evidentemente fuori di sè. Ma l'arrivo dei militari provocava nella madre e nel figlio una reazione violenta contro i rappresentanti delle forze dell'ordine che venivano aggrediti con pugni e calci.









Riportata la situazione alla normalità, la donna veniva denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, il figlio , un operaio con precedenti di polizia, arrestato.

I militari erano intervenuti a Monti per sedare una furibonda lite tra madre e figlio, lei 57 anni e lui 20, entrambi marocchini, esplosa per ragioni ancora non chiarite.