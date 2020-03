Olbia: "Un pranzo spaziale" per la ricerca sulla fibrosi cistica

Il menù del pranzo (comprenderà aperitivo di benvenuto, antipasto, primo, secondo, contorno, dolce e vino) sarà curato dall’Associazione Cuochi di Gallura e si caratterizzerà per la presenza di piatti fortemente legati ai prodotti della Sardegna. Il costo di adesione è fissato in 50 euro per persona. La tavolata sarà allestita nell’area del gate. Le adesioni potranno essere effettuate su prenotazione attraverso la mail pranzospaziale@gmail.com, effettuando il bonifico della quota sul c.c. intestato a Confindustria Centro Nord Sardegna: IT33A0100517200000000026538. Nella causale dovrà essere indicato “Pranzo spaziale”, nome e cognome dei partecipanti.