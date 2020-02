Conservatoria delle coste: per l'Asinara un pugno di mosche - Il sindaco contro la Regione

«Sono davvero amareggiato – conclude il sindaco di Porto Torres – ci sono progetti che valgono 5 milioni e 340 mila euro per la manutenzione delle strade, per il rinnovamento del patrimonio immobiliare di Cala d'Oliva, per la rimozione dell'amianto, per il marketing territoriale, per la restaurazione delle torri costiere. Abbiamo perso un anno di lavoro, appalti per le imprese, contratti per le maestranze di Porto Torres e del territorio, nuova occupazione con un flusso turistico magari incentivato da strutture rimodernate. Tre lettere protocollate non sono bastate, faccio ancora un appello al governatore e ai consiglieri regionali del territorio. La Conservatoria deve essere resa operativa, oppure si decida di affidare le competenze ad altri enti e trasferire immediatamente i finanziamenti».