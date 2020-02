Malattie rare: convegno a Cagliari

Il convegno approfondirà il tema delle nuove tecnologie e prospettive diagnostiche disponibili, come la piattaforma NGS (Next Generation Sequencing) del CRS4, e degli strumenti di supporto e finanziamento di Sardegna Ricerche nel settore delle biotecnologie e della biomedicina. Il convegno è strutturato in due sessioni: la mattina sarà dedicata all’illustrazione del tema e del contesto, per poi approfondire le opportunità di collaborazione, grazie al coinvolgimento di ospiti provenienti da centri d'eccellenza europei; la sessione pomeridiana sarà incentrata sugli aspetti più operativi e su casi pratici. Saranno anche illustrate le opportunità di finanziamento della ricerca attraverso bandi europei, nazionali e locali, con particolare attenzione per il programma I FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable).









La giornata si concluderà con una tavola rotonda sulle opportunità di utilizzo delle nuove tecnologie diagnostiche e sul loro inserimento all'interno dei protocolli diagnostici ufficiali. Link Programma del convegno e modulo per la registrazione Informazioni Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, loc. Piscinamanna - Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1

Tecnologie e approcci innovativi per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare . Il tema dell'evento che si terrà Venerdì 28 febbraio a Cagliari nella sede della Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita, 33. Il convegno si inserisce nell'ambito della 13ª Giornata mondiale delle malattie rare e promossa dall'associazione Eurordis-Rare Diseases Europe. L'evento è rivolto ai soggetti attivi nella ricerca clinica e preclinica sulle malattie rare, ai pazienti e alle loro associazioni, e inoltre alle istituzioni politiche, università, centri di ricerca pubblici e privati, aziende del settore biomedico e biotecnologico.