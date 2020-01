I Dinosauri di BittiRex si trasferiscono nell'aeroporto Costa Smeralda

“L’appuntamento di Olbia è una straordinaria operazione di promozione che a costo zero contribuirà a fa conoscere il nostro paese, le sue tradizioni e la proposta turistica che più in generale possiamo offrire ai tanti visitatori in arrivo in Sardegna”. Lo ha detto il sindaco del centro barbaricino, Giuseppe Ciccolini, che ha ricordato come i totem dell’antico canto dei pastori rimarranno in esposizione in aeroporto anche dopo la fine dei lavori. “Con quest’ultimo progetto – ha concluso Ciccolini – si consolida la collaborazione tra Comune di Bitti e Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, già protagonisti in passato di simili iniziative”.