Porto Torres: vampiri all'attacco - Furti di gasolio dai serbatoi dei Tir

Il sistema del prelievo è ragionevolmente semplice : dopo aver scardinato il tappo del serbatoio si infila un tubo di gomma e il gioco è fatto.

I Carabinieri di Porto Torres sono alle prese con un fenomeno che negli ultimi giorni ha registrato un consistente aumento : il furto di carburante dai camion in sosta durante la notte. Diverse le denunce e danni consistenti alle ditte di autotrasporto oltre che oggettive difficoltà per i camionisti per giustificare i " consumi " anomali pari a centinaia di litri di gasolio.