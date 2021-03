Sassari: via Principessa Iolanda riaperta al traffico

La tubatura appena realizzata ha un diametro di mezzo metro e una lunghezza di settanta metri I reflui saranno in parte deviati sulla condotta di viale Caprera e in parte sulla nuova condotta. All’incrocio con via Principessa Jolanda saranno ora installate delle paratie di sezionamento lungo la tubatura di viale Trento. Lasciando quest’ultima fuori servizio, si dovrebbe consentire di asciugare il sottosuolo del terrapieno dove successivamente interverrà il Comune. L’amministrazione locale ha infatti ricevuto un finanziamento per realizzare sia il collettore di viale Trento sia il sistema di reti di smaltimento delle acque bianche.

Domani mattina, verso le 11, i tecnici di Abbanoa libereranno via Principessa Jolanda dal cantiere sulla rete fognaria. Si sono conclusi, con tredici giorni d’anticipo rispetto a quanto preventivato, i lavori per realizzare il bypass che consentirà di isolare la condotta di viale Trento interessata dal cedimento del terrapieno. D’intesa col Comune si procederà alla riapertura al traffico della strada. La chiusura delle ultime settimane è servita, infatti, a consentire la realizzazione una nuova condotta di by pass per lasciare vuota la condotta di viale Trento.