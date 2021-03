Informazioni Utili > Trasporti Alghero: via Mattei a senso unico

Continuano i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale nella zona Alghero Sud, dopo le opere di scavo e posa in opera della rete del gas. Nel contempo, si interviene per il miglioramento della viabilità con una modifica che entrerà in vigore da mercoledì prossimo, 17 marzo. La via Mattei, perciò, sarà percorribile e senso unico nel tratta da via Kennedy a via Giovanni XXIII.