Sassari: nuova viabilità in viale Trento - Un mese di lavori di Abbanoa

Non sarà inoltre possibile, in discesa su viale Trento, svoltare a sinistra su via Principessa Jolanda. A chi arriva da via Gorizia - viale Trento ed è diretto verso viale Umberto alta è consigliato svoltare a sinistra in via Savoia o in via Nizza; per chi è diretto verso viale Umberto bassa è consigliata la svolta a destra in via Savoia, viale Mameli o via Principessa Jolanda. Le uniche possibilità per attraversare viale Trento in alternativa a via Principessa Jolanda sono viale Mameli e via Savoia. Si ricorda inoltre che sarà consentito esclusivamente il traffico locale nel tratto di via Principessa Jolanda tra via Fancello e via Matta

Per consentire ad Abbanoa di realizzare una nuova condotta fognaria, dalle 8 di lunedì 1 marzo e per un mese circa, sarà chiuso al traffico il tratto di via Principessa Jolanda tra viale Trento e via Matta. Il cantiere si inserisce tra le attività preliminari finalizzate ai lavori di consolidamento del rilevato di viale Trento nel tratto attualmente chiuso. Di conseguenza non sarà possibile, percorrendo via Principessa Jolanda, attraversare viale Trento.