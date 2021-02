Informazioni Utili > Trasporti Sassari: lavori urgenti dell'Enel in via Amendola: per due giorni modifiche alla circolazione

A causa di un guasto che alimenta la zona di Monserrato, Ospedali e Porcellana, oggi, martedì 16 febbraio, a partire dalle 8, l'Enel dovrà intervenire in via Amendola all’altezza della fontana delle Conce. Questo comporterà la chiusura al traffico del tratto di via Amendola tra via Sant'Anna e corso Angioy nella corsia a scendere. La durata presunta dei lavori sarà dalle 8 del 16 febbraio alle 19 del 18.