Informazioni Utili > Trasporti Alghero: da oggi traffico rivoluzionato in via Garibaldi e via Carducci

Continuano le opere di realizzazione della rete del gas di città. Oggi l'impresa esecutrice dei lavori inizia gli scavi in in Via Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Catalogna e Via La Marmora, e in via Carducci. In entrambi i tratti stradali è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli e l’istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità nella fascia oraria 0/24.