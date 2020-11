Giovedì prossimo assemblea dell'Assarmatori - Presente la ministra De Micheli

L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, Presidente di ASSARMATORI, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, quindi una Tavola Rotonda alla quale hanno già dato la loro conferma: Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman di MSC Cruises Sa),





l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare), l’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino (Comandante Generale delle Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Massimiliano Fedriga (Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Conto alla rovescia per il summit annuale di Assarmatori che accenderà i riflettori, il 19 novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante il periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che termini l’emergenza.