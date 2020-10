Alghero: un nuovo regolamento per il servizio taxi

Ora il regolamento dovrà essere esaminato e approvato in Commissione e Consiglio e intendiamo su questo fronte offrire il massimo della nostra collaborazione affinchè possano essere abbreviati i tempi". L'esponente di FdI segnala che sarà organizzato a breve un nuovo tavolo di confronto tra rappresentanti di categoria, gli assessori di competenza e tecnici "per trovare soluzione pratiche ed efficaci, che costruiscano una cornice di regole semplici e giuste per garantire a tutti pari opportunità, nel rispetto della concorrenza e del libero mercato".

"Necessario accelerare il regolamento del settore taxi"- Lo chiede in una nota Alessandra Erbì, del direttivo di Fratelli d'Italia, che ricorda di un incontro già avvenuto con il sindaco Mario Conoci. "In seguito a quegli incontri - aggiunge - tra amministrazione e operatori è nata una bozza di regolamento che recepisce buona parte delle proposte.