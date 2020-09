Alghero: comincia il servizio scuolabus del Comune

Sarà possibile attivare l’iscrizione online del proprio figlio al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/21, accedendo al sito: https://intranet.comune.alghero.ss.it/ Per prima cosa sarà necessario inviare alla mail scuolabus@comune.alghero.ss.it la richiesta di «codice utente e password» (nel caso in cui non si abbiano disponibili gli stessi dati dello scorso anno) e la richiesta della quota di pagamento del contributo da versare.

L'apertura non contemporanea delle scuole, in orari e giorni differenti ( alcune apriranno domani, 25 settembre, mentre altre hanno già iniziato l'attività ) ha costretto a stabilire l'inizio del servizio da mercoledì 30 settembre. Da segnalare che ancora diverse famiglie non hanno iscritto i propri figli al servizio, ed è necessario che lo facciano al più presto.