Informazioni Utili > Trasporti Sassari: entro il 10 settembre le domande per il servizio scuolabus

Sono riaperti i termini per presentare la domanda di accesso al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021. L'istanza può essere presentata dal 4 settembre al 10 settembre. La richiesta dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it o consegnata all’ufficio protocollo in piazza del Comune 1. L’avvio del servizio, le modalità e l’ammissione sono subordinati alle disposizioni emanate dalle linee guida nazionali in riferimento alle misure di contenimento sanitario. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i numeri telefonici 079279678 – 079279683, il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17.