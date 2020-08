Informazioni Utili > Trasporti Porto Torres: una modifica alla viabilità cittadina in via Ugo Foscolo

Questa permetterà ai mezzi di poter transitare in via Ponte Romano, parzialmente chiusa per il ritrovamento di un prezioso mosaico. Gli operai della Multiservizi, coordinati dalla Polizia Locale, hanno provveduto a installare la cartellonistica. Il senso di marcia di via Foscolo è stato infatti invertito e permetterà alle auto il percorso sul lato di via Ponte Romano che non è interessato dal ritrovamento archeologico.