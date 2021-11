Nuoro: efficientamento energetico negli uffici - Si riapre lunedì

Si tratta di uno dei principali interventi diretti a contenere i costi energetici, con cui riusciremo a risparmiare ogni anno, grazie ai lavori effettuati nei primi otto mesi del 2021 in 19 sedi della provincia, oltre 55mila KWh, con una riduzione delle emissioni di CO2 di 48 tonnellate. L’intervento sui sistemi di illuminazione rientra nell’attuazione del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, con cui Poste Italiane conseguirà, entro il 2030, l’obiettivo “zero emissioni nette di anidride carbonica”. Nelle giornate di domani e sabato, è stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria anche la sede di via Santa Barbara. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 22 Novembre.

Prosegue il progetto “Led” di Poste Italiane anche a Nuoro. Nelle giornate di venerdì e sabato, l’ufficio postale di via Ichnusa sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso impatto energetico, in grado di per consentire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. “Dopo gli interventi in provincia – spiega il Direttore Provinciale di Poste Italiane Andrea Madeddu – il progetto “Led” prosegue anche nel capoluogo.