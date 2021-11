Le eccellenze della terra entrano nella filatelia - Colorata emissione dei nostri ortaggi

Completano i francobolli la leggenda “DALLA TERRA ITALIANA” e le rispettive scritte “POMODORO”, “FAGIOLO”, “CARCIOFO”, “ARANCIA”, “PEPERONE”, “MELA”, “MELANZANA”, “PATATA”, “CASTAGNA”, “CIPOLLA”, “NOCCIOLA”, “FICO”, “BASILICO”, “AGLIO”, “PISTACCHIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “€ 0,25”. Il foglietto riporta, in alto, la leggenda “MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PRODOTTI A DENOMINAZIONE PROTETTA”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma 1. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it . Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica, contenente il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione al prezzo di 15€.

Poste Italiane comunica che oggi 20 novembre 2021 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico quindici francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati ai prodotti a denominazione protetta al valore della tariffa di € 0,25. I francobolli sono racchiusi in un foglietto. Tiratura: 100.000 foglietti pari a 1.500.000 di francobolli. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Bozzetto a cura di Fabiana Del Curatolo. I quindici francobolli, racchiusi in un foglietto e disposti su tre file, raffigurano, in grafica stilizzata, una serie di prodotti agroalimentari italiani a Denominazione di Origine Protetta, rappresentativi dei complessivi 170 riconosciuti dall’Unione Europea. In alto, a sinistra, in ogni vignetta, è riprodotto il marchio della Denominazione di Origine Protetta, nota con l’acronimo di “DOP”.