Poste Italiane: a Quartu un centro servizi "metropolitano"

“Nel nostro sito – precisa la responsabile – sono applicati 72 addetti tra portalettere, operatori interni e personale di staff, e i volumi che il Centro di Recapito è chiamato a gestire sono molto importanti poiché il bacino territoriale di riferimento, suddiviso in 53 zone di recapito, ha competenza su 8 comuni e serve oltre 66.000 abitazioni, 4.000 attività commerciali e 2.500 uffici.” Il Centro di Distribuzione di Pill’e Matta ha a disposizione un parco mezzi composto da 76 unità che comprende 31 Scooter, 29 Auto, 5 mezzi furgonati e 11 Tricicli Endotermici a basse emissioni. In particolare, questi ultimi mezzi “green”, introdotti alla fine del mese di Giugno, sono stati adottati nell’ambito del rinnovo della flotta, da parte di Poste Italiane, su tutto il territorio regionale e nazionale, con l’obiettivo di rendere sempre più vicina all’ambiente, agevole e sicura la consegna della corrispondenza. Tutti i portalettere sono dotati di palmare e con i loro terminali potranno gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in maniera veloce e tracciata portando a domicilio una serie di servizi postali e di pagamento sia per i privati che per i professionisti. Infatti, il destinatario della corrispondenza può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro.

Il Centro di Distribuzione postale di Quartu Sant’Elena è al servizio del territorio della Citta’ Metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna. La sede, situata nella zona industriale di Pill’e Matta, ha infatti competenza, oltre che sulla citta di Quartu Sant’Elena, su altri 7 comuni, quali Quartucciu, Selargius, Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, Burcei e Villasimius, servendo un bacino di oltre 147mila abitanti. Con una superfice interna di 700 mq ed un piazzale esterno di circa 630 mq, il Centro di Distribuzione di Quartu Sant’Elena dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono di ottimizzare i processi di lavorazione e le attività di tutto il personale applicato. Di nuova concezione anche gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono soprattutto ai portalettere di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità. Responsabile del Centro di Distribuzione, è Deborah Porcedda, 52 anni, in Poste Italiane da 30 anni, affiancata da un team composto da uno Specialista Produzione, da un addetto al Monitoraggio Qualità e da 2 Capi Squadra.