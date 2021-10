Prosegue il progetto “Led” di Poste Italiane anche nella Sardegna Meridionale

Gli interventi effettuati nei primi nove mesi dell’anno nelle sedi aziendali del sud dell’isola ogni anno produrranno un risparmio di oltre 280mila KWh e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 242 tonnellate. Fino al termine e per tutta la durata degli interventi, i cittadini di Sinnai, Sestu, Domusnovas e Guamaggiore potranno rivolgersi rispettivamente alle sedi di Quartucciu, Elmas, Musei e Guasila dove sono stati predisposti sportelli dedicati ai clienti degli uffici interessati dai lavori, per lo svolgimento delle operazioni finanziarie. L’Azienda ha provveduto a informare preventivamente la clientela attraverso l’affissione di appositi cartelli all’esterno della sede. Poste Italiane ricorda che, a disposizione della clientela, presso gli uffici postali di Sinnai, Sestu e Domusnovas, anche durante gli interventi, resteranno operativi gli ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, che oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

In questi giorni infatti, gli uffici postali di Sinnai, Sestu, Domusnovas e Guamaggiore sono interessati da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso impatto energetico, in grado di per consentire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. In particolare, la sede di Sinnai sarà interessata da interventi nella sola giornata odierna; la sede di Sestu nelle giornate di oggi e domani; gli uffici postali di Domusnovas e Guamaggiore saranno oggetto di interventi nelle giornate di domani, giovedì 21 ottobre, e di venerdì, 22 ottobre. I lavori previsti presso le sedi del Sud Sardegna rientrano nel più ampio progetto “Led”, che rappresenta da alcuni anni, per la Sardegna Meridionale, uno degli interventi principali per contenere i costi energetici, e che ha coinvolto nella prima parte dell’anno 33 tra uffici postali, sedi direzionali e centri di recapito.