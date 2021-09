Informazioni Utili > Poste Un annullo filatelico per i 100 anni di Chilivani

In occasione degli eventi dedicati ai 100 anni dalla fondazione dell’Ippodromo di Chilivani, Poste Italiane attiverà sabato 18 settembre, un servizio postale temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Centenario Ippodromo Chilivani”. Con lo speciale annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane allestita presso l’Ippodromo di Chilivani, dalle ore 14.00 alle 20.00 (ingresso con accesso regolamentato), dove saranno disponibili anche i francobolli per l’affrancatura. Per l’occasione è stato realizzato uno speciale album filatelico, contenente dieci cartoline a tema storico, raffiguranti i più importanti momenti della storia dell’Ippodromo, a partire dall’inaugurazione alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Sassari Centro / Sportello filatelico Via Brigata Sassari, 13 – 07100 Sassari.