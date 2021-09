Poste: chiusi gli uffici di Bassacutena, Chiaramonti e Monteleone Rocca Doria -Manutenzioni in corso

Gli interventi effettuati nel primo semestre nelle sedi aziendali del Nord Sardegna ogni anno produrranno un risparmio di circa 74mila KWh e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 64 tonnellate. Fino al termine e per tutta la durata degli interventi, i cittadini Bassacutena, Chiaramonti e Monteleone Rocca Doria potranno rivolgersi rispettivamente alle sedi di via San Trano a Luogosanto, di via Roma a Laerru, e di via Amsicora a Villanova Monteleone. L’Azienda ha provveduto a informare preventivamente la clientela attraverso l’affissione di appositi cartelli all’esterno della sede. Si ricorda inoltre che, presso l’ufficio postale di via Marconi a Chiaramonti, continuerà a essere disponibile l’ATM Postamat, sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, che oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. La riapertura dell’ufficio postale di Monteleone Rocca Doria è prevista per il 16 settembre, mentre le sedi di Bassacutena e Chiaramonti riapriranno il 18 settembre.

Poste Italiane comunica che gli uffici postali in questione saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso impatto energetico, in grado di abbattere di circa il 50% i consumi di energia elettrica e garantire un risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. In particolare, le sedi di Bassacutena e Monteleone Rocca Doria saranno oggetto di interventi a partire dalla giornata odierna, mentre i lavori presso la sede di Chiaramonti avranno inizio mercoledì 15 settembre. I lavori previsti presso le sedi del Nord Sardegna rientrano nel più ampio progetto “Led”, che rappresenta da alcuni anni, per la provincia di Sassari, uno degli interventi principali per contenere i costi energetici, e che ha coinvolto nei primi 8 mesi del 2021 15 tra uffici postali, sedi direzionali e centri di recapito.