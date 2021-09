Informazioni Utili > Poste Annullo filatelico a Caprera

In occasione degli eventi dedicati ai 150 anni dall’istituzione dell’Ente Nazionale Protezione Animali, Poste Italiane attiverà domani, sabato 11 settembre, un servizio postale temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Ente Nazionale Protezione Animali – 150° anniversario istituzione – ritorno a Caprera”. Con lo speciale annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane allestita presso il Compendio Militare Garibaldi a Caprera, dalle ore 10.00 alle 13.30 (ingresso con accesso regolamentato), dove saranno disponibili anche i francobolli per l’affrancatura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Sassari Centro / Sportello filatelico Via Brigata Sassari, 13 – 07100 Sassari.