ATM Postamat e canali digitali, anche a Pula

Le app “BancoPosta” e “Postepay” consentono di gestire il conto corrente in mobilità. Con un click è possibile controllare il saldo e la lista movimenti del conto Bancoposta e della carta Postepay, pagare bollettini, disporre trasferimenti di denaro attraverso bonifici e postagiro oppure Moneygram, effettuare ricariche telefoniche e Postepay e fruire di altri servizi innovativi come il pagamento NFC. Il tutto garantito dal sistema di sicurezza PosteID. L’app “Ufficio Postale” permette di individuare gli uffici postali più vicini grazie alla mappa interattiva, verificarne gli orari di apertura e la disponibilità del wi-fi gratuito, pagare bollettini, inviare posta raccomandata, lettere e telegrammi, monitorare lo stato di una spedizione tracciata, cercare i Postamat più vicini per il prelievo automatico di contante. È possibile inoltre prenotare il proprio turno allo sportello e ottenere un ticket digitale da mostrare al lettore una volta arrivati in sede.





E per coloro che devono necessariamente recarsi in ufficio postale, a Pula è inoltre possibile prenotare il proprio accesso agli sportelli tramite Whatsapp al numero 371.5003715. Da casa o dalla località di vacanza si possono spedire pacchi o valigie con Delivery Web in modalità “paperless”: basta collegarsi al sito https://postedeliveryweb.poste.i t o scaricare l’app “Ufficio Postale” e acquistare online una o più spedizioni. Scegliendo il ritiro “paperless” a domicilio senza costi aggiuntivi, la lettera di vettura sarà stampata e consegnata direttamente dal corriere incaricato del ritiro gratuito all’indirizzo indicato. Poste Delivery Web permette anche di monitorare lo stato della spedizione, dalla partenza all'arrivo, con aggiornamenti gratuiti sullo stato dell’invio con e-mail o sms.

A disposizione di residenti e turisti. Nell’ufficio postale di via San Giovanni, che garantirà anche durante tutto il mese di Agosto i consueti orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35, è disponibile infatti lo sportello automatico che, oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay, come anche per operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti. In tutto il sud dell’Isola sono 103 gli ATM Postamat che possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori dei libretti postali e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Inoltre, anche a Pula, sono a disposizione dei cittadini e di chi è in vacanza le App BancoPosta, Postepay, Ufficio Postale e il sito www.poste.it , attraverso i quali Poste Italiane offre una vasta gamma di canali digitali sempre più innovativi per garantire tutti i propri servizi anche on line.