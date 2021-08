Poste Italiane a Uri: sabato annullo filatelico e cartolina per la Sagra del Carciofo

Uri è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Sardegna per presentareai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale dellacomunità. Per l’evento, che si svolgerà sabato 7 agosto in occasione della Sagra Estiva delCarciofo presso la postazione allestita in piazza della Libertà, dalle ore 17 alle ore 21 con accessoregolamentato, alla presenza della sindaca Lucia Cirroni e di alcuni rappresentanti aziendali,sono stati realizzati un annullo filatelico e una cartolina.L’iniziativa di Uri è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti,promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillaredi Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunitàlocali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sulsito web www.posteitaliane.it/piccoli- comuni Questa iniziativa segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicinaancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti eopportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese. L'iniziativa ècoerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allosviluppo sostenibile del Paese.