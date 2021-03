Informazioni Utili > Poste Alghero: nelle Poste di via Carducci la cartolina di Pasqua

Dopo San Valentino, Carnevale e Dantedì, Poste Italiane dedica una colorata cartolina filatelica anche a un’altra festività del 2021, quella della Pasqua: una nuova possibilità per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale.



Con questa nuova iniziativa filatelica Poste Italiane vuole, ancora una volta, sostenere il valore della scrittura, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale dovuto all’emergenza sanitaria, e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo. La cartolina è disponibile, da oggi e fino al 6 aprile, presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Alghero Centro (Via Carducci) dove sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.