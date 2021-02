Flumini di Quartu: alle Poste anche la sera

I cittadini di Flumini, pertanto, potranno recarsi presso la sede di via Leonardo da Vinci non solo durante il turno mattutino ma anche durante le ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 19.05. L’ufficio di Flumini continuerà comunque ad essere disponibile anche il sabato fino alle ore 12.35. “Questo risultato – commenta il Sindaco di Quartu, Graziano Milia - rappresenta il punto d’arrivo del dialogo avviato negli scorsi mesi fra la nostra amministrazione e Poste Italiane, tanto più significativo in quanto tiene conto delle esigenze dei cittadini in un periodo reso particolarmente complicato dall’emergenza pandemica.





Una risposta concreta, che restituisce un servizio fondamentale al territorio e che va nella direzione che abbiamo sempre auspicato, di ricucitura del tessuto urbano disperso in una nuova visione finalmente policentrica e funzionale”. Tiziana Cogoni, neo Assessore al Litorale del Comune di Quartu Sant’Elena, sottolinea come “il ripristino dell’orario pomeridiano nell’ufficio postale di Flumini è il primo segno della vicinanza della nuova amministrazione agli abitanti del litorale” spiega. Un bacino d’utenza di oltre 18 mila abitanti, realtà consolidata della nostra comunità che troppo a lungo si è sentita trascurata e a cui ora intendiamo restituire piena dignità e diritto di cittadinanza.





Ringraziamo Poste Italiane che ha recepito le nostre richieste cogliendo l’importanza di una presenza organica nell’abitato diffuso quartese” Poste Italiane precisa di avere adottato, anche negli uffici postali della Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna, tutte le misure di sicurezza finalizzate a contenere la diffusione del covid-19 e coglie l’occasione per rinnovare l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi messi a disposizione da Poste Italiane, come i 103 ATM Postamat presenti nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna, le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it Poste Italiane, infine, ricorda che nel territorio del comune di Quartu Sant’Elena sono operativi anche gli uffici postali di Quartu Centro (via Milano), Quartu 1 (piazza IV Novembre) e Quartu 2 (via Verdi), disponibili al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato sino alle 12.35.

Poste Italiane, pur nella attuale emergenza pandemica, prosegue nel graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale con un progressivo ampliamento dell’operatività degli Uffici Postali e comunica che, a partire da lunedì 15 febbraio, anche l’ufficio postale di Flumini di Quartu tornerà ad operare secondo i tradizionali orari di apertura al pubblico pre-pandemia.