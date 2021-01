Poste Italiane: anche nel Sulcis Iglesiente si possono spedire i pacchi da casa

sito https://postedeliveryweb. poste.it o scaricare l’APP “Ufficio Postale” e acquistare on line una o più spedizioni. Oltre all’opzione “ritiro a domicilio”, per i pacchi con destinazione nazionale, è possibile anche scegliere di recarsi presso uno dei 31 Uffici Postali o dei 23 Punto Poste abilitati del Sulcis Iglesiente. Per effettuare la spedizione, sarà sufficiente mostrare all’operatore di sportello il Codice 2D generato al termine dell’acquisto, senza necessariamente stampare la lettera di vettura.



Spedire comodamente dal PC e dallo smartphone con il servizio “Poste Delivery Web” è molto facile e bastano pochi click. È sufficiente collegarsi alo scaricare l’APP “Ufficio Postale” e acquistare on line una o più spedizioni. Oltre all’opzione “ritiro a domicilio”, per i pacchi con destinazione nazionale, è possibile anche scegliere di recarsi presso uno dei 31 Uffici Postali o dei 23 Punto Poste abilitati del Sulcis Iglesiente. Per effettuare la spedizione, sarà sufficiente mostrare all’operatore di sportello il Codice 2D generato al termine dell’acquisto, senza necessariamente stampare la lettera di vettura.

Poste Delivery Web permette anche di monitorare lo stato della spedizione, dalla partenza fino all'arrivo a destinazione, con aggiornamenti gratuiti sullo stato dell’invio con e-mail o sms. I clienti che scelgono Poste Delivery Web hanno a disposizione anche un Archivio dove consultare lo stato delle spedizioni, una rubrica dove salvare e gestire i contatti preferiti e una sezione bozze dove salvare le spedizioni non concluse. Con Poste Delivery Web possono essere spediti pacchi fino a 30 kg di peso e 220 cm come somma delle tre dimensioni, con una consegna prevista in Italia da 1 a 3 giorni lavorativi successivi a quello di spedizione con il servizio veloce ed entro 4 giorni lavorativi con la spedizione standard.





sito o l’App “Ufficio Postale”. Poste Italiane coglie l’occasione per ricordare che, in questo periodo di emergenza in cui è necessario garantire alla clientela la fruizione dei servizi negli uffici postali in totale sicurezza, la possibilità di prenotare l’appuntamento in un orario preciso è una possibilità in più che l’Azienda offre al fine di evitare eventuali assembramenti: in numerosi uffici del Sulcis Iglesiente, è infatti possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp al n° 3715003715, direttamente dal proprio cellulare o in alternativa attraverso il www.poste.it o l’App “Ufficio Postale”.

In questo particolare periodo di emergenza, la possibilità di compiere delle spedizioni in totale sicurezza direttamente da casa con ritiro a domicilio gratuito e, da oggi, in modalità “paperless”, ossia senza la necessità di stampare la lettera di vettura, può essere utile per limitare le occasioni di potenziale rischio di contagio oltreché vantaggioso in termini di oggettiva comodità di fruizione del servizio.