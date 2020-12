Il "senso civico" della Fondazione Bacciotti premiato da 2 francobolli

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Francobollo dedicato alla Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus Tiratura: quattrocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Bozzettiste: Laura Pallanti e Angela Kotlar.





La vignetta raffigura l’immagine utilizzata per la promozione del Progetto Case Accoglienza della Fondazione Tommasino Bacciotti rielaborata con il profilo, in grafica stilizzata, della Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto del Duomo di Firenze, delimitata in alto da un ritratto del piccolo Tommaso Bacciotti e dal logo del 20° anniversario della Fondazione. Completano il francobollo la leggenda “DAL 2000 AL FIANCO DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI LUNGODEGENTI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Firenze.





Francobollo dedicato all’Associazione Amici di Onofrio Zappalà Tiratura: quattrocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari Bozzettisti: Natale Caminiti e Isabella Castellana. La vignetta raffigura un ritratto di Onofrio Zappalà, vittima dell’attentato terroristico alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, affiancato, a sinistra, dalla scritta “CONTRO MAFIA E TERRORISMO, NELLA LEGALITÀ PER IL RISPETTO DELLE REGOLE”, identificativo dell’Associazione Amici di Onofrio Zappalà, e, a destra dall’orologio divenuto simbolo della strage di Bologna, in alto a sinistra, è presente il logo dell’Associazione.





Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Santa Teresa di Riva (ME). I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.





Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche in formato A4 a tre ante, per la fondazione Bacciotti contiene il francobollo singolo una quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€, per l’Associazione di Onofrio Zappalà contiene il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina affrancata ed annullata, due cartoline nuove e una busta primo giorno di emissione al prezzo di 15€.

Poste Italiane comunica che oggi 4 dicembre 2020 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Senso civico” dedicati alla Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus nel 20° anniversario dell’istituzione e all’Associazione Amici di Onofrio Zappalà, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€ per ciascun francobollo.