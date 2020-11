Un francobollo per 4 magistrati uccisi dal terrorismo e dalla mafia

Fogli da quarantacinque esemplari per ciascun francobollo. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetti: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Le vignette raffigurano, ognuna, i ritratti dei magistrati Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, vittime rispettivamente il 16, 18 e 19 marzo 1980 di attentati terroristici, e Gaetano Costa, vittima il 6 agosto 1980 di un attentato mafioso.

Poste Italiane comunica che oggi 19 novembre 2020 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico quattro francobolli appartenenti alla serie tematica “il Senso civico” dedicati ai magistrati Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Gaetano Costa, nel 40° anniversario della morte, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€ per ciascun francobollo. Tiratura: quattrocentomila esemplari per ciascun francobollo.