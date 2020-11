Restyling delle Poste nei piccoli comuni

L’intervento è parte del programma degli impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.





L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Poste Italiane, nell’ambito del progetto “decoro urbano”, prosegue nell’iniziativa di restyling delle vecchie cassette d’impostazione a servizio dei Piccoli Comuni della provincia di Sassari. In questi giorni, infatti, sono state installate ulteriori 32 nuove cassette interessando 23 diverse località.Con questo ulteriore stato di avanzamento, le storiche cassette rosse che dal 1961, anno in cui fu installata la prima cassetta del modello attuale, arredano le nostre città ed i nostri paesi, sono pertanto tornate a splendere del tipico colore rosso fiammante anche nei comuni di Aggius, Bonorva, Calangianus, Codrongianos, Cossoine, Giave, Laerru, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Muros, Padria, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Telti, Thiesi, Torralba, Tula. In totale, dall’inizio degli interventi, solo nella provincia di Sassari sono stati coinvolti 48 Piccoli Comuni per un totale di 64 cassette d’impostazione sostituite, rinnovate o completamente rigenerate, su 78 presenti nel territorio provinciale.