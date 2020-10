La Giornata della Filatelia dedicata alle nuove professioni

Tiratura: cinquecentomila esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata. Bozzetto a cura di Angelo Merenda. Vignetta: sullo sfondo di un globo terrestre su cui si evidenzia il monitor di un notebook, si stagliano una serie di sagome di uomini e donne; suggella la vignetta, in alto a destra, il tricolore italiano. Completano il francobollo le leggende “NUOVE PROFESSIONI” e “GIORNATA DELLA FILATELIA” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. Caratteristiche del foglietto.





Riproduce, rielaborati artisticamente, i francobolli della serie ordinaria “ITALIA AL LAVORO” di Corrado Mezzana emessa nel 1950, idealmente posizionati, rispetto alla regione di riferimento, su una cartina geografica d’Italia. Al centro del foglietto, una lente d’ingrandimento, strumento essenziale del collezionista filatelico, mette a fuoco il francobollo. Sullo sfondo si intravedono un computer portatile e un tappeto di ruote alate e di stelle che caratterizzavano la filigrana dei francobolli dell’epoca.





In basso, è presente un chiudilettera che evidenzia un particolare del francobollo dedicato alla raccolta delle arance in Sicilia su cui campeggia, in alto, la leggenda “ITALIA AL LAVORO”. Completano il foglietto, in basso a sinistra, il logo di Poste Italiane e in alto, il tricolore italiano tra le due leggende “GIORNATA DELLA FILATELIA” e “2020”.





L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15€.

Poste Italiane comunica che oggi 20 ottobre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo racchiuso in un foglietto, celebrativo della Giornata della Filatelia dedicata alle nuove professioni, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.