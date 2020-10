L’Unione è nata con il compito di assicurare e gestire il sistema mondiale degli scambi postali, finanziari ed elettronici. Questa data rappresenta un’occasione significativa per promuovere il ruolo che il servizio postale svolge nella vita quotidiana di ogni persona e di ogni impresa in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, non solo come strumento per comunicare, ma anche come fattore determinante per la crescita economica del Paese.





Per gli appassionati di Filatelia, previsti anche alcuni annulli speciali che saranno disponibili presso lo Spazio Filatelia di Roma, Milano, Napoli, Firenze, Genova, Torino, Trieste e Verona.

Poste Italiane celebra la cinquantunesima Giornata Mondiale della Posta con una cartolina dedicata. La Giornata Mondiale della Posta è stata istituita nel 1969 per ricordare quel giorno del 1874 quando i rappresentanti di ventidue nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell’Unione Generale delle Poste, diventata quattro anni più tardi Unione Postale Universale (UPU).