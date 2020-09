Nughedu San Nicolò: nuovamente operativo l'ufficio postale

L’Azienda ricorda che sono a disposizione della clientela, nel territorio della provincia, 68 ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, che consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.





Anche in questa fase, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale. Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.

Prosegue il processo di ripristino delle consuete giornate di apertura e degli orari negli uffici postali della provincia di Sassari attuato da Poste Italiane. A partire da lunedì 21 settembre torna infatti operativa su quattro giorni (martedì, giovedì, venerdì e sabato), la sede di Nughedu San Nicolo’, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato.